Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016
Шарошка абразивная Matrix 76016, 32 х 32 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
- Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
- Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 240 руб.60 руб. в СплитКруг отрезной по металлу DENZEL 73796, 355 х 3,2 х 25,4 мм, A30T...
-
В наличииЦена 240 руб.60 руб. в СплитКруг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743277, 400 х 3,2 х 32 мм, 84%A...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704814, 14 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704815, 15 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705568, 10 x 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70564, 8 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70628, 8 x 110 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70636, 6 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70903, 5 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71412, 3,2 мм, HSS Co-5%, 2 шт.
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718226, 3,2 x 65мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 180 x 6 x 22,23 365...
Шарошка абразивная Matrix 76016, 32 х 32 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
- Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
- Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016