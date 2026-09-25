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Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета купить с доставкой в Москве
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Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета

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Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 1
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 2
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 3
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 4
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 5
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 1
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 2
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 3
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 4
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 5
  • Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 3 шт
Материал инструмента
чугун, сталь
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета

Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета



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Отзывы о товаре Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 3 шт
Материал инструмента
чугун, сталь
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Описание
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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