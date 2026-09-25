Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80761, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80761, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix 80761 «Нейлон Люкс» 250 мм с полиамидным ворсом длиной 18 мм, ручкой диаметром 8 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
- Двухкомпонентная ручка удобно ложится в руку мастера и обеспечивает комфортную работу без усталости.
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Валик Matrix 80761 «Нейлон Люкс» 250 мм с полиамидным ворсом длиной 18 мм, ручкой диаметром 8 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
- Двухкомпонентная ручка удобно ложится в руку мастера и обеспечивает комфортную работу без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80761, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм