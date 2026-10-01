Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм
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Характеристики
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 749024
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330 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм
Камера Denzel 68959 диаметром 360 мм подходит для пневматического колеса Denzel 15/6.00-6 68998. Позволяет восстановить работоспособность колеса, сэкономив средства на приобретение нового.
Преимущества
- Надежность — камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
- Легких ход — пневмокамера облегчает перемещение тачки по неровным поверхностям.
- Возможность подкачки — производитель предусмотрел автомобильный ниппель.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
DENZEL
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Камера Denzel 68959 диаметром 360 мм подходит для пневматического колеса Denzel 15/6.00-6 68998. Позволяет восстановить работоспособность колеса, сэкономив средства на приобретение нового.
Преимущества
- Надежность — камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
- Легких ход — пневмокамера облегчает перемещение тачки по неровным поверхностям.
- Возможность подкачки — производитель предусмотрел автомобильный ниппель.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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