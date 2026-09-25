Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву
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Характеристики
Описание товара Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву
Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ Denzel 782321, 33 мм, из стали HM, пригодится при проведении шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно подготовить поверхности к последующей отделке: удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др. Насадка подходит для профессионального применения, т.к. рассчитана на интенсивные механические нагрузки за счет повышенного содержания марганца в составе стали.
Преимущества
- Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
- Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
- Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
- Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
- Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ Denzel 782321, 33 мм, из стали HM, пригодится при проведении шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно подготовить поверхности к последующей отделке: удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др. Насадка подходит для профессионального применения, т.к. рассчитана на интенсивные механические нагрузки за счет повышенного содержания марганца в составе стали.
Преимущества
- Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
- Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
- Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
- Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
- Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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