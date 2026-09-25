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Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву купить с доставкой в Москве
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Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву

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Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 1
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 2
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 3
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 4
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 5
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 6
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 7
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 8
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 9
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 10
Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Дерево, Пластик, Гипсокартон
Диаметр, мм
33
Длина, мм
11
Ширина, мм
65
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 1
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 2
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 3
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 4
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 5
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 6
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 7
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 8
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 9
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 10
  • Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Материал назначения
Дерево, Пластик, Гипсокартон
Диаметр, мм
33
Длина, мм
11
Ширина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву

Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ Denzel 782321, 33 мм, из стали HM, пригодится при проведении шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно подготовить поверхности к последующей отделке: удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др. Насадка подходит для профессионального применения, т.к. рассчитана на интенсивные механические нагрузки за счет повышенного содержания марганца в составе стали.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
  • Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
  • Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
  • Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
  • Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.



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Отзывы о товаре Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для реноваторов
Материал
сталь инструментальная
Материал назначения
Дерево, Пластик, Гипсокартон
Диаметр, мм
33
Длина, мм
11
Ширина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка для МФИ режущая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифовальная дельтовидная насадка для МФИ Denzel 782321, 33 мм, из стали HM, пригодится при проведении шлифовальных работ по плитке, дереву, кирпичу и камню. С ее помощью можно подготовить поверхности к последующей отделке: удалить раствор и клей из плиточных швов, снять фаски и заусенцы и др. Насадка подходит для профессионального применения, т.к. рассчитана на интенсивные механические нагрузки за счет повышенного содержания марганца в составе стали.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — оснастка выполнена из высококачественной инструментальной стали.
  • Твердосплавное карбидное напыление — можно работать с высокопрочными материалами.
  • Изогнутая форма — насадка легко проникает в труднодоступные места.
  • Универсальный крепеж — насадку можно установить на большинство реноваторов.
  • Специальная маркировка — для удобства работы на корпусе указаны материалы обработки и размер насадки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для МФИ шлифовальная дельтовидная DENZEL 782321, 33 мм, HM, по плитке и дереву - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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