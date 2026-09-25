Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO
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Характеристики
Описание товара Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO
Полотна по металлу Matrix PRO 782010, S1122EF, с рабочей длиной 200 мм и шагом зубьев 1,4 мм, Bimetal, — оснастка для сабельной пилы. Позволяют работать с листовым металлом, в том числе цветным, а также с трубами и алюминиевыми профилем толщиной до 180 мм. Совместимы с большинством современных электропил. Полотна используются при проведении строительных и демонтажных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью и гибкостью — основа полотна выполнена из пружинной стали 65Г, на нее наварена рабочая кромка из быстрорежущей стали М42.
- Высокий рабочий ресурс — зубья закалены до твердости 60-64 HRC и долго сохраняют режущие качества.
- Гладкий и точный распил — зубья имеют мелкий шаг 1,4 мм, корпус отшлифован.
- Экономия на расходниках — в упаковке 2 полотна, которых хватит надолго.
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Полотна по металлу Matrix PRO 782010, S1122EF, с рабочей длиной 200 мм и шагом зубьев 1,4 мм, Bimetal, — оснастка для сабельной пилы. Позволяют работать с листовым металлом, в том числе цветным, а также с трубами и алюминиевыми профилем толщиной до 180 мм. Совместимы с большинством современных электропил. Полотна используются при проведении строительных и демонтажных работ, а также для решения бытовых задач.
Преимущества
- Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью и гибкостью — основа полотна выполнена из пружинной стали 65Г, на нее наварена рабочая кромка из быстрорежущей стали М42.
- Высокий рабочий ресурс — зубья закалены до твердости 60-64 HRC и долго сохраняют режущие качества.
- Гладкий и точный распил — зубья имеют мелкий шаг 1,4 мм, корпус отшлифован.
- Экономия на расходниках — в упаковке 2 полотна, которых хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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