Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм
Щетка для УШМ «Тарелка» Denzel 746163, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, в том числе нержавеющих, а также деревянных и пластиковых поверхностей. Постепенно снимает тонкий слой ржавчины, старого лака или краски, удаляет загрязнения. Подходит для придания поверхности заданной шероховатости или подчеркивания структуры дерева. Тарельчатая форма щетки оптимальна для обработки как плоскостей, так и труднодоступных мест. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), поддерживающей работу со скоростью до 12500 об/мин. Обязательно использование защитных очков, респиратора, перчаток, наушников, спецодежды и обуви. Щетка предназначена для выполнения профессиональных и бытовых работ.
Преимущества
- Проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают коррозии обработанной поверхности.
- Благодаря витой проволоке щетина долго сохраняет свою форму.
- Корпус покрыт защитной эмалью, поэтому щетка не боится коррозии и ее можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Оснастка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14, это удобно, если во время работы требуется часто менять насадки.
- Щетка имеет усиленный корпус и гайку, что обеспечивает ей повышенную прочность.
- Насадка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм, что гарантирует ее высокое качество.
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Щетка для УШМ «Тарелка» Denzel 746163, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, в том числе нержавеющих, а также деревянных и пластиковых поверхностей. Постепенно снимает тонкий слой ржавчины, старого лака или краски, удаляет загрязнения. Подходит для придания поверхности заданной шероховатости или подчеркивания структуры дерева. Тарельчатая форма щетки оптимальна для обработки как плоскостей, так и труднодоступных мест. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), поддерживающей работу со скоростью до 12500 об/мин. Обязательно использование защитных очков, респиратора, перчаток, наушников, спецодежды и обуви. Щетка предназначена для выполнения профессиональных и бытовых работ.
Преимущества
- Проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают коррозии обработанной поверхности.
- Благодаря витой проволоке щетина долго сохраняет свою форму.
- Корпус покрыт защитной эмалью, поэтому щетка не боится коррозии и ее можно использовать в условиях повышенной влажности.
- Оснастка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14, это удобно, если во время работы требуется часто менять насадки.
- Щетка имеет усиленный корпус и гайку, что обеспечивает ей повышенную прочность.
- Насадка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм, что гарантирует ее высокое качество.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм