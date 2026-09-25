Top.Mail.Ru
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 1
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 2
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 3
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 4
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 5
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Полный крюк - 1 штУгловой крюк - 1 штКрюк 90 градусов - 1 штШило - 1 шт
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 1
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 2
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 3
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 4
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 5
  • Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Полный крюк - 1 штУгловой крюк - 1 штКрюк 90 градусов - 1 штШило - 1 шт
Упаковка
блистер
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета

Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761 состоит из 4 предметов длиной 155 мм — шила, полного и углового крюков, а также крюка на 90°. Набор позволяет решать разнообразные бытовые и профессиональные задачи: снимать уплотнительные кольца и сальники, размечать металлические детали, проделывать отверстия в коже, дереве и других материалах. Инструменты будут полезны при выполнении строительных, слесарных и столярных работ, пригодятся в автосервисе, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — стальные стержни не погнутся и не сломаются в ходе эксплуатации.
  • Долговечность — хромированное покрытие защищает инструменты от коррозии.
  • Эргономичность — рукоятки изготовлены из прочного пластика и плотно лежат в руке, снижая усталость во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Полный крюк - 1 штУгловой крюк - 1 штКрюк 90 градусов - 1 штШило - 1 шт
Упаковка
блистер
Страна производитель
Китай
Описание

Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761 состоит из 4 предметов длиной 155 мм — шила, полного и углового крюков, а также крюка на 90°. Набор позволяет решать разнообразные бытовые и профессиональные задачи: снимать уплотнительные кольца и сальники, размечать металлические детали, проделывать отверстия в коже, дереве и других материалах. Инструменты будут полезны при выполнении строительных, слесарных и столярных работ, пригодятся в автосервисе, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность — стальные стержни не погнутся и не сломаются в ходе эксплуатации.
  • Долговечность — хромированное покрытие защищает инструменты от коррозии.
  • Эргономичность — рукоятки изготовлены из прочного пластика и плотно лежат в руке, снижая усталость во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...