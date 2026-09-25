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Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазный
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной диск Sparta Turbo 731275 для сухой резки, диаметром 230 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 6 мм.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазный
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Sparta Turbo 731275 для сухой резки, диаметром 230 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 6 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной Turbo SPARTA 731275, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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