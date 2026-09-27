Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ
? LED-телевизор Leff 24F691T оснащён экраном с диагональю 24 дюйма и оптимальным для этого размера разрешением Full HD, обеспечивающим чёткую и детализированную картинку. ? Широкий угол обзора 178° позволяет комфортно смотреть телевизор из любой части комнаты без искажения цвета и потери качества изображения. ? Встроенные динамики мощностью 6 Вт работают в паре с технологией Dolby Digital, что обеспечивает объёмный и чистый звук, подходящий как для фильмов, так и для повседневного просмотра. ? Телевизор работает под управлением операционной системы Салют ТВ, предоставляя доступ к функциям Smart TV, различным приложениям, контенту и расширенным настройкам. ? Объём оперативной памяти 1 ГБ обеспечивает стабильную работу интерфейса, а 8 ГБ встроенной памяти позволяют устанавливать полезные приложения и сервисы для всей семьи. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена отдельная кнопка для активации голосового ассистента Салют, что делает взаимодействие с телевизором удобным и современным.
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