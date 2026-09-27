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Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ

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Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 1
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 2
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 3
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 4
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 5
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 6
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 7
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 8
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 9
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 10
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 11
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 12
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 13
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 14
Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 1
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 2
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 3
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 4
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 5
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 6
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 7
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 8
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 9
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 10
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 11
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 12
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 13
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 14
  • Телевизор LEFF 24&quot; 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ
9 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, 2 x HDMI, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ

? LED-телевизор Leff 24F691T оснащён экраном с диагональю 24 дюйма и оптимальным для этого размера разрешением Full HD, обеспечивающим чёткую и детализированную картинку. ? Широкий угол обзора 178° позволяет комфортно смотреть телевизор из любой части комнаты без искажения цвета и потери качества изображения. ? Встроенные динамики мощностью 6 Вт работают в паре с технологией Dolby Digital, что обеспечивает объёмный и чистый звук, подходящий как для фильмов, так и для повседневного просмотра. ? Телевизор работает под управлением операционной системы Салют ТВ, предоставляя доступ к функциям Smart TV, различным приложениям, контенту и расширенным настройкам. ? Объём оперативной памяти 1 ГБ обеспечивает стабильную работу интерфейса, а 8 ГБ встроенной памяти позволяют устанавливать полезные приложения и сервисы для всей семьи. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена отдельная кнопка для активации голосового ассистента Салют, что делает взаимодействие с телевизором удобным и современным.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ




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Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, 2 x HDMI, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 24F691T оснащён экраном с диагональю 24 дюйма и оптимальным для этого размера разрешением Full HD, обеспечивающим чёткую и детализированную картинку. ? Широкий угол обзора 178° позволяет комфортно смотреть телевизор из любой части комнаты без искажения цвета и потери качества изображения. ? Встроенные динамики мощностью 6 Вт работают в паре с технологией Dolby Digital, что обеспечивает объёмный и чистый звук, подходящий как для фильмов, так и для повседневного просмотра. ? Телевизор работает под управлением операционной системы Салют ТВ, предоставляя доступ к функциям Smart TV, различным приложениям, контенту и расширенным настройкам. ? Объём оперативной памяти 1 ГБ обеспечивает стабильную работу интерфейса, а 8 ГБ встроенной памяти позволяют устанавливать полезные приложения и сервисы для всей семьи. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена отдельная кнопка для активации голосового ассистента Салют, что делает взаимодействие с телевизором удобным и современным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 24" 24F691T белый DLED FHD 60Hz Smart TV Салют ТВ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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