Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver (Sim + eSim)
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Характеристики
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Процессор
Apple A19 Pro
Оперативная память
12
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
185 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748997
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Характеристики
Бренд
Apple
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19 Pro
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48+48+48 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
5
Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver (Sim + eSim)
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver (Sim + eSim)
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Теги товара: Серебристый, 1 TB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Apple
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Apple A19 Pro
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48+48+48 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver (Sim + eSim)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: Серебристый, 1 TB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: Серебристый, 1 TB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой
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