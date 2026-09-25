Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 Deep Blue (Sim + eSim)
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 Deep Blue (Sim + eSim)
Представляем iPhone 17 Pro Max, разработанные чтобы стать самыми мощными моделями iPhone. В основе конструкции лежит цельнолитой алюминиевый корпус, обеспечивающий максимальную производительность, ёмкость аккумулятора и долговечность. В системе камер iPhone 17 Pro Max вы найдете инновации, которые простираются далеко за пределы привычного. Сюда входит самый большой телеобъектив в истории iPhone с фокусным расстоянием до 200 мм, благодаря тетрапризменной конструкции и увеличенному на 56% сенсору. Это открывает перед вами еще более широкие творческие возможности и позволяет увеличить дальность съемки благодаря 16-кратному оптическому зуму. Снимайте потрясающие фотографии при слабом освещении и невероятные видео. Фронтальная камера открывает гибкие возможности кадрирования для фото и видео — и многое другое. Коснитесь, чтобы расширить поле зрения и повернуть iPhone из портретной ориентации в альбомную, не перемещая его . А когда к снимку присоединяются друзья, поле зрения расширяется, и на ваших селфи поместится больше друзей. От домашних фильмов до голливудских постановок — iPhone 17 Pro Max справится с любыми задачами. Благодаря большему количеству профессиональных функций для видеосъемки, чем когда-либо , — например, улучшенной стабилизации видео, характеристикам кинематографического уровня и совместимости с отраслевыми стандартами — iPhone 17 Pro Max предоставляет мощные инструменты для кинопроизводства под рукой, где бы они ни понадобились. Работаете ли вы с ресурсоёмкой графикой или большими медиафайлами, iPhone 17 Pro Max обеспечивает невероятно высокую производительность благодаря передовой технологии охлаждения. Разработанная Apple испарительная камера с лазерной сваркой в ??сочетании с цельным алюминиевым корпусом эффективно отводит тепло от чипа A19 Pro, обеспечивая ещё более высокую стабильную производительность.
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