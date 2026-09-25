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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 17 Air
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.5
Разрешение экрана
2736x1260
Процессор
Apple A19 Pro
Оперативная память
12
Встроенная память
1024
Количество SIM-карт
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748958
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Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 Air 1 TB Cloud White eSim
iPhone Air настолько тонкий и лёгкий , что практически исчезает в руке. Толщина корпуса — 5,6 мм, вес — всего 165 граммов. Это самый тонкий iPhone в истории — даже несмотря на большой, захватывающий 6,5-дюймовый дисплей и мощь процессора A19 Pro. Усовершенствованная система камер позволит вам делать потрясающие селфи, снимать невероятные портреты и пейзажи, а также снимать видео профессионального уровня.
iPhone Air разработан для обеспечения профессиональной производительности в самом тонком iPhone из когда-либо существовавших. Благодаря сочетанию мощности процессора A19 Pro, передовые функции и ресурсоемкие игры, работают плавно и без усилий.
Внутренняя конструкция iPhone Air была полностью переработана, чтобы максимально увеличить ёмкость аккумулятора. В общем, вы будете наслаждаться впечатляющим временем автономной работы в течение всего дня.
iPhone Air настолько тонкий и лёгкий , что практически исчезает в руке. Толщина корпуса — 5,6 мм, вес — всего 165 граммов. Это самый тонкий iPhone в истории — даже несмотря на большой, захватывающий 6,5-дюймовый дисплей и мощь процессора A19 Pro. Усовершенствованная система камер позволит вам делать потрясающие селфи, снимать невероятные портреты и пейзажи, а также снимать видео профессионального уровня.
iPhone Air разработан для обеспечения профессиональной производительности в самом тонком iPhone из когда-либо существовавших. Благодаря сочетанию мощности процессора A19 Pro, передовые функции и ресурсоемкие игры, работают плавно и без усилий.
Внутренняя конструкция iPhone Air была полностью переработана, чтобы максимально увеличить ёмкость аккумулятора. В общем, вы будете наслаждаться впечатляющим временем автономной работы в течение всего дня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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