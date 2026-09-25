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Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) купить с доставкой в Москве
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Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim)

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Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 1
Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 2
Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 3
Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 17
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2622x1206
Процессор
Apple A19
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748945
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2622x1206
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19
Частота процессора, МГц
4260
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48 + 48 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
5

Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim)

Встречайте iPhone 17. Благодаря сглаженным краям, более тонким рамкам и прочным материалам, таким как Ceramic Shield 2 на передней панели, он выглядит великолепным. Вы сможете увидеть и сделать больше всего, что вам нравится, на 6,3 -дюймовом дисплее Super Retina XDR. Наслаждайтесь более плавной прокруткой и более захватывающим игровым процессом благодаря ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной основной камерой Fusion с 2-кратным оптическим телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion с разрешением в 4 раза больше, чем у сверхширокоугольной камеры iPhone 16. Теперь сверхширокоугольные фотографии по умолчанию имеют разрешение 24 МП — идеальный размер файла для хранения и публикации в высоком качестве. Вы получите потрясающие снимки сверхвысокого разрешения — как вблизи, так и издалека, в помещении и на улице, в условиях как яркого, так и слабого освещения. Процессор A19 выполнен по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает значительный прирост энергоэффективности и графической мощности, сопоставимой с чипами серии M2. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 17 512 Mist Blue (Sim + eSim)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
2622x1206
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19
Частота процессора, МГц
4260
Развернуть
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48 + 48 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте iPhone 17. Благодаря сглаженным краям, более тонким рамкам и прочным материалам, таким как Ceramic Shield 2 на передней панели, он выглядит великолепным. Вы сможете увидеть и сделать больше всего, что вам нравится, на 6,3 -дюймовом дисплее Super Retina XDR. Наслаждайтесь более плавной прокруткой и более захватывающим игровым процессом благодаря ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной основной камерой Fusion с 2-кратным оптическим телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Fusion с разрешением в 4 раза больше, чем у сверхширокоугольной камеры iPhone 16. Теперь сверхширокоугольные фотографии по умолчанию имеют разрешение 24 МП — идеальный размер файла для хранения и публикации в высоком качестве. Вы получите потрясающие снимки сверхвысокого разрешения — как вблизи, так и издалека, в помещении и на улице, в условиях как яркого, так и слабого освещения. Процессор A19 выполнен по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу, который обеспечивает значительный прирост энергоэффективности и графической мощности, сопоставимой с чипами серии M2. Если вам нужно быстро подзарядить аккумулятор, всего 10 минут зарядки обеспечат до 8 часов просмотра видео при использовании адаптера высокой мощности.
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Отзывы


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