50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)
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Характеристики
Описание товара 50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)
50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.
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