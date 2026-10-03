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Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748838
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.52

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)

**Ноутбук ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5825U с базовой частотой 2 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и скоростной SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать с большим объёмом данных без замедлений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** тёмно-синий цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon Graphics; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5825U с базовой частотой 2 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и скоростной SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать с большим объёмом данных без замедлений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** тёмно-синий цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon Graphics; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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