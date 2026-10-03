Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)
**Ноутбук ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5825U с базовой частотой 2 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и скоростной SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) позволят вам работать с большим объёмом данных без замедлений. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность картинки. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Стильный дизайн:** тёмно-синий цвет корпуса придаст вашему рабочему месту элегантность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная в CPU видеокарта AMD Radeon Graphics; * отсутствие предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком ASUS Vivobook D1502YA-BQ938 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 D1502YA-BQ938 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 5825U 16Gb/SSD 512Gb Blue (90NBOX21-M01LF0)