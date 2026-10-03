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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo LOQ 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748837
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
57.5
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)

**Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Lenovo LOQ 15ARP10E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15ARP10E?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц позволит в полной мере насладиться игровым процессом. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с подсветкой и цифровым блоком сделает работу и игры приятными даже в тёмное время суток. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный серый корпус из пластика. Не упустите шанс приобрести игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E и погрузиться в мир захватывающих игр!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
57.5
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Lenovo LOQ 15ARP10E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15ARP10E?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц позволит в полной мере насладиться игровым процессом. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с подсветкой и цифровым блоком сделает работу и игры приятными даже в тёмное время суток. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный серый корпус из пластика. Не упустите шанс приобрести игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E и погрузиться в мир захватывающих игр!
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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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