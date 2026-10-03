Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)
**Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Lenovo LOQ 15ARP10E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15ARP10E?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц позволит в полной мере насладиться игровым процессом. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с подсветкой и цифровым блоком сделает работу и игры приятными даже в тёмное время суток. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный серый корпус из пластика. Не упустите шанс приобрести игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E и погрузиться в мир захватывающих игр!
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