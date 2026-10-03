Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI)
**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и хранение всех необходимых файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики, а яркость в 400 нит позволит работать даже при ярком освещении. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком, а также подсветка клавиш сделают набор текста приятным и удобным в любых условиях. * **Дополнительные возможности:** встроенный кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC), один порт Thunderbolt, сетевой интерфейс RJ-45 и другие разъёмы для подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** наличие FHD IR камеры и сканера отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 16 дюймов; * разрешение: 1920 x 1200; * процессор: Intel Core i5-13420H (8 ядер, до 4,6 ГГц); * оперативная память: 16 ГБ DDR5 (5200 МГц); * накопитель: SSD 512 ГБ (M.2); * видеокарта: Intel UHD Graphics (интегрирована в CPU); * цвет: серый. Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и широких возможностей для работы и отдыха. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!
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