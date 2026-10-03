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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16&quot; IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748836
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 3
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI)

**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и хранение всех необходимых файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики, а яркость в 400 нит позволит работать даже при ярком освещении. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком, а также подсветка клавиш сделают набор текста приятным и удобным в любых условиях. * **Дополнительные возможности:** встроенный кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC), один порт Thunderbolt, сетевой интерфейс RJ-45 и другие разъёмы для подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** наличие FHD IR камеры и сканера отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 16 дюймов; * разрешение: 1920 x 1200; * процессор: Intel Core i5-13420H (8 ядер, до 4,6 ГГц); * оперативная память: 16 ГБ DDR5 (5200 МГц); * накопитель: SSD 512 ГБ (M.2); * видеокарта: Intel UHD Graphics (интегрирована в CPU); * цвет: серый. Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и широких возможностей для работы и отдыха. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 3
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и хранение всех необходимых файлов. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и матрицей IPS подарит вам насыщенные цвета и широкие углы обзора. Матовая поверхность экрана снизит блики, а яркость в 400 нит позволит работать даже при ярком освещении. * **Удобство использования:** клавиатура с русской раскладкой и цифровым блоком, а также подсветка клавиш сделают набор текста приятным и удобным в любых условиях. * **Дополнительные возможности:** встроенный кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC), один порт Thunderbolt, сетевой интерфейс RJ-45 и другие разъёмы для подключения периферийных устройств. * **Безопасность и удобство:** наличие FHD IR камеры и сканера отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 16 дюймов; * разрешение: 1920 x 1200; * процессор: Intel Core i5-13420H (8 ядер, до 4,6 ГГц); * оперативная память: 16 ГБ DDR5 (5200 МГц); * накопитель: SSD 512 ГБ (M.2); * видеокарта: Intel UHD Graphics (интегрирована в CPU); * цвет: серый. Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и широких возможностей для работы и отдыха. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" IPS Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD 512Gb Grey (21US000CRI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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