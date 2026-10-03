Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033)
**Игровой ноутбук Colorful P16 Pro — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful P16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful P16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (DDR5):** плавная работа даже при многозадачности. * **Быстрый SSD-накопитель 1 ТБ (M.2):** мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 ГБ GDDR7):** реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам незабываемые впечатления от игр и просмотра мультимедиа. Матовое покрытие экрана снизит блики и отражения. * **Удобная клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком:** комфорт при наборе текста и работе с числами. * **Windows 11 Home:** современная операционная система с новыми возможностями и улучшенной безопасностью. * **Подключение к сети:** наличие разъёма RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * энергоёмкий аккумулятор (53,35 Вт·ч); * компактный вес — всего 2,4 кг. Colorful P16 Pro — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в играх и работе!
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