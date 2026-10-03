Ноутбук Colorful P16 Pro-HD76A3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX/32Gb SSD 1Tb RTX5060 8Gb Win11 White (A10207000034)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful P16 Pro-HD76A3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX/32Gb SSD 1Tb RTX5060 8Gb Win11 White (A10207000034)
**Игровой ноутбук Colorful P16 Pro — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и многозадачностью? Colorful P16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful P16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (DDR5):** плавная работа даже при одновременном запуске нескольких программ. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти (GDDR7) подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей (WQXGA) и частотой обновления 180 Гц позволит насладиться каждым кадром. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. * **Подключение к сети:** наличие разъёма RJ-45 позволит подключиться к сети по кабелю. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (53,35 Вт·ч). Colorful P16 Pro — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум производительности и комфорта!
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Отзывы о товаре Ноутбук Colorful P16 Pro-HD76A3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX/32Gb SSD 1Tb RTX5060 8Gb Win11 White (A10207000034)