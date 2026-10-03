Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031)
**Игровой ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA — мощь и скорость для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Высокая производительность и впечатляющие графические возможности делают этот ноутбук идеальным выбором для самых требовательных игр. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц. * **Оперативная память:** 64 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и ресурсоёмких задач. * **Хранилище:** SSD 4 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный геймплей. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD — удобно работать с мобильными устройствами; * наличие цифрового блока клавиатуры — удобство при работе с числами; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения; * операционная система Windows 11 Home — современные функции и удобный интерфейс. Цвет корпуса — стильный чёрный, вес — всего 3,6 кг. Ноутбук Colorful X18 Max — это сочетание высокой производительности, качественного дисплея и удобного дизайна. Идеален для геймеров и тех, кто ценит высокую скорость и надёжность!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 405 160 руб.101290 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 405 160 руб.101290 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silve...
-
В наличииЦена 405 200 руб.101300 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY024W Core Ultra 9 386H 3...
-
В наличииЦена 415 280 руб.103820 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 18 Max HX A2WI-1048RU Intel Core Ultra 9 290H...
-
В наличииЦена 438 820 руб.109705 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 16 Max HX B2WJ-031RU Intel Core Ultra 9 290HX...
-
В наличииЦена 462 340 руб.115585 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3429 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 co...
-
В наличииЦена 508 450 руб.127113 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 3...
-
В наличииЦена 509 450 руб.127363 руб. в СплитНоутбук MSI Raider A18 HX A9WJG-216RU Ryzen 9 9955HX3D 64Gb SSD2...
-
В наличииЦена 523 370 руб.130843 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16" M5 Max 18C CPU 48GB/2TB SSD Silver...
-
В наличииЦена 525 150 руб.131288 руб. в СплитНоутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus...
-
В наличииЦена 554 510 руб.138628 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W Core Ultra 9 290HX...
-
В наличииЦена 565 790 руб.141448 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB023W Core Ultra 9 386H 6...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031)