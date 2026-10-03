Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)
**Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 15 F1MXG — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 15 F1MXG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** вес всего 1,7 кг и стильный серый корпус позволят вам всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — для стабильного проводного интернет-соединения; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 15 F1MXG вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)