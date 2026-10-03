Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. А сенсорный экран сделает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным. * **Компактность и стиль:** тёмно-серый алюминиевый корпус и диагональ экрана в 14 дюймов делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Вес всего 1,28 кг — с таким устройством легко перемещаться! * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt для подключения различных устройств. * **Готовы к работе сразу:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с эффективной пиксельной плотностью; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140T; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 вы получите надёжное и мощное устройство, которое будет радовать вас своей производительностью и стильным дизайном!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 102 580 руб.25645 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 102 640 руб.25660 руб. в СплитНоутбук Acer Gaming Laptop Nitro V15-ANV15-52-70LN 15. 6" I7-136...
-
В наличииЦена 103 190 руб.25798 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 10...
-
В наличииЦена 104 930 руб.26233 руб. в СплитНоутбук HP Elitebook 840 G10 14" i7-1355U/16Gb/512Gb SSD/Backlit...
-
В наличииЦена 104 930 руб.26233 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 105 310 руб.26328 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 105 340 руб.26335 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 105 380 руб.26345 руб. в СплитНоутбук Asus V3607VJ-TK185W 16" IPS 5 210H 8GB/SSD512GB RTX 3050...
-
В наличииЦена 106 370 руб.26593 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD51...
-
В наличииЦена 107 890 руб.26973 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21UY001AFW 14" IPS i5-13420H 16GB/SSD51...
-
В наличииЦена 108 060 руб.27015 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 109 060 руб.27265 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)