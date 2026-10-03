Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14&quot; Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748828
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.29

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)

**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. А сенсорный экран сделает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным. * **Компактность и стиль:** тёмно-серый алюминиевый корпус и диагональ экрана в 14 дюймов делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Вес всего 1,28 кг — с таким устройством легко перемещаться! * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt для подключения различных устройств. * **Готовы к работе сразу:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с эффективной пиксельной плотностью; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140T; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 вы получите надёжное и мощное устройство, которое будет радовать вас своей производительностью и стильным дизайном!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 — стиль и высокая производительность в компактном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. А сенсорный экран сделает взаимодействие с ноутбуком ещё более удобным. * **Компактность и стиль:** тёмно-серый алюминиевый корпус и диагональ экрана в 14 дюймов делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Вес всего 1,28 кг — с таким устройством легко перемещаться! * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt для подключения различных устройств. * **Готовы к работе сразу:** предустановленная операционная система Windows 11 Home позволит сразу приступить к работе или развлечениям. **Дополнительные преимущества:** * глянцевый экран с эффективной пиксельной плотностью; * интегрированная видеокарта Intel Arc 140T; * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook 14 UX3405CA-U7512 вы получите надёжное и мощное устройство, которое будет радовать вас своей производительностью и стильным дизайном!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-U7512 14" Intel Core Ultra 7 255H 16Gb/SSD 512Gb Grey (90NB14W7-M00MP0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...