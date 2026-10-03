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Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6&quot; IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748827
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.82

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)

**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без задержек. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2):** быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Комфортная клавиатура с цифровым блоком:** английская раскладка и удобный набор клавиш для быстрого и точного ввода. * **Подключение к сети:** разъём RJ-45 для стабильного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из прочного пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч). С ноутбуком ASUS TUF Gaming A15 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте ASUS TUF Gaming A15!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без задержек. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2):** быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Комфортная клавиатура с цифровым блоком:** английская раскладка и удобный набор клавиш для быстрого и точного ввода. * **Подключение к сети:** разъём RJ-45 для стабильного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из прочного пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч). С ноутбуком ASUS TUF Gaming A15 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте ASUS TUF Gaming A15!
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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