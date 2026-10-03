Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)
**Ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком ASUS TUF Gaming A15! Этот игровой ноутбук оснащён всем необходимым для максимально комфортного гейминга. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming A15?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 7445HS с 6 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит высокую производительность и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память 16 ГБ DDR5:** быстрый доступ к данным и многозадачность без задержек. * **SSD-накопитель 512 ГБ (M.2):** быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 ГБ GDDR6):** реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Комфортная клавиатура с цифровым блоком:** английская раскладка и удобный набор клавиш для быстрого и точного ввода. * **Подключение к сети:** разъём RJ-45 для стабильного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из прочного пластика; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (48 Вт·ч). С ноутбуком ASUS TUF Gaming A15 вы получите не только мощную игровую машину, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте ASUS TUF Gaming A15!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 80 360 руб.20090 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 80 670 руб.20168 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/1...
-
В наличииЦена 80 790 руб.20198 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SS...
-
В наличииЦена 81 320 руб.20330 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/...
-
В наличииЦена 81 760 руб.20440 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 090 руб.20523 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 82 230 руб.20558 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 82 230 руб.20558 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 82 230 руб.20558 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 82 350 руб.20588 руб. в СплитНоутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 15AHP10 grey AMD Ryzen 5 8540U/16G...
-
В наличииЦена 82 550 руб.20638 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 82 550 руб.20638 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Inte...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN199W 15.6" IPS FHD AMD Ryzen 7 7445HS/16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Black (90NR0JF7-M00FX0)