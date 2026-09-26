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Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01) купить с доставкой в Москве
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Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01)

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ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 1
ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 2
ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 3
ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонари и переносные световые приборы
Мощность, Вт
60
Длина кабеля, м
5
Цоколь
Е27
Цвет корпуса
красный
  • ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 1
  • ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 2
  • ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 3
  • ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748822
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01)
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фонари и переносные световые приборы
Вид фонаря
переносной
Мощность, Вт
60
Длина кабеля, м
5
Цоколь
Е27
Ударопрочный корпус
да
Цвет корпуса
красный
Тип питания
сеть
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
52х20х10
Вес, г.
550

Описание товара Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01)

Светильник переносной Зубр 61802_z01 оптимален при строительстве и ремонте, а также для использования в бытовых и промышленных помещениях. Модель имеет прочный пластиковый корпус, который устойчив к истиранию и появлению различных дефектов. Плафон произведен из термостойкого стекла, не подверженного трещинам при перепадах температуры.Светильник переносной Зубр 61802_z01 совместим с лампами накаливания мощностью 60 Вт. Оптимальная длина кабеля позволяет использовать устройство на значительном расстоянии от источника питания. Рукоятка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, поэтому не скользит и обеспечивает надежный хват. Небольшой вес изделия создает комфортные условия при эксплуатации и транспортировке. Для удобства пользователя на корпусе модели есть крючок для подвешивания.

Отзывы о товаре Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фонари и переносные световые приборы
Вид фонаря
переносной
Мощность, Вт
60
Длина кабеля, м
5
Цоколь
Е27
Ударопрочный корпус
да
Цвет корпуса
красный
Тип питания
сеть
Страна производитель
Россия
Описание
Светильник переносной Зубр 61802_z01 оптимален при строительстве и ремонте, а также для использования в бытовых и промышленных помещениях. Модель имеет прочный пластиковый корпус, который устойчив к истиранию и появлению различных дефектов. Плафон произведен из термостойкого стекла, не подверженного трещинам при перепадах температуры.Светильник переносной Зубр 61802_z01 совместим с лампами накаливания мощностью 60 Вт. Оптимальная длина кабеля позволяет использовать устройство на значительном расстоянии от источника питания. Рукоятка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, поэтому не скользит и обеспечивает надежный хват. Небольшой вес изделия создает комфортные условия при эксплуатации и транспортировке. Для удобства пользователя на корпусе модели есть крючок для подвешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переносный светильник ЗУБР открытого типа, 60 Вт (61802_z01) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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