Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Количество камер
2
Количество динамиков
2
Количество микрофонов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748818
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Характеристики
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, серый, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
22
Ширина линзы, мм
50
Текстура
матовая
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
5
Описание товара Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 RW4012 601S/T3 — солнцезащитные умные очки Ray-Ban в культовой форме Wayfarer. Модель сочетает матовую чёрную оправу, серые поляризованные градиентные линзы, камеру 12 Мп для фото от первого лица, видео 3K Ultra HD, открытые динамики, 5 микрофонов, управление «Hey Meta» и сенсор на дужке. Версия Matte Black / Polar Gradient Graphite создана для яркого солнца: поляризация уменьшает блики от воды, стекла, мокрого асфальта и дороги, а градиент делает затемнение визуально мягче. Это хороший выбор для города, отдыха, поездок и вождения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, серый, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
22
Ширина линзы, мм
50
Текстура
матовая
Развернуть
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 RW4012 601S/T3 — солнцезащитные умные очки Ray-Ban в культовой форме Wayfarer. Модель сочетает матовую чёрную оправу, серые поляризованные градиентные линзы, камеру 12 Мп для фото от первого лица, видео 3K Ultra HD, открытые динамики, 5 микрофонов, управление «Hey Meta» и сенсор на дужке. Версия Matte Black / Polar Gradient Graphite создана для яркого солнца: поляризация уменьшает блики от воды, стекла, мокрого асфальта и дороги, а градиент делает затемнение визуально мягче. Это хороший выбор для города, отдыха, поездок и вождения.
Купить Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite - по цене 39990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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