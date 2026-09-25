Умные очки Ray-Ban Wayfarer (Gen1) RW4006 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Количество камер
2
Количество динамиков
2
Количество микрофонов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748810
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Характеристики
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
50
Текстура
матовая
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Вес, г.
5
Описание товара Умные очки Ray-Ban Wayfarer (Gen1) RW4006 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite
Ray-Ban Wayfarer RW4006 мастерски сочетают в себе технологии завтрашнего дня и неподвластный времени стиль вчерашнего дня. Эти AR-очки не привлекают к себе внимания, они просто делают вас более способным. Вы получаете культовый внешний вид, беспрецедентную возможность снимать видео без помощи рук, приватный звук и искусственный интеллект, который видит мир вместе с вами. Это не просто новый продукт - это новый, более плавный способ взаимодействия с миром. Видите больше, делаете больше и говорите меньше. Будущее на вашем лице, и оно выглядит невероятно.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
графит
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
50
Текстура
матовая
Развернуть
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Ray-Ban Wayfarer RW4006 мастерски сочетают в себе технологии завтрашнего дня и неподвластный времени стиль вчерашнего дня. Эти AR-очки не привлекают к себе внимания, они просто делают вас более способным. Вы получаете культовый внешний вид, беспрецедентную возможность снимать видео без помощи рук, приватный звук и искусственный интеллект, который видит мир вместе с вами. Это не просто новый продукт - это новый, более плавный способ взаимодействия с миром. Видите больше, делаете больше и говорите меньше. Будущее на вашем лице, и оно выглядит невероятно.
Умные очки Ray-Ban Wayfarer (Gen1) RW4006 S50 (M) Matte Black/Polar Gradient Graphite - купить по цене 31820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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