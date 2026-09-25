Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shine Black/Transitions Cerulean Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
голубой
Материал линз
пластик
Количество камер
2
Количество динамиков
2
Количество микрофонов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748808
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Характеристики
Бренд
Ray-Ban
Цвет
черный, голубой
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
голубой
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
52
Текстура
глянцевая
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
1440x1920
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
4
Время работы с зарядным чехлом, ч
32
Время зарядки аккумулятора, мин
0
Время зарядки чехла, ч
0
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Вес, г.
5
Описание товара Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shine Black/Transitions Cerulean Blue
Ray-Ban Skyler — умные AR-очки в культовом классическом дизайне, сочетающие стиль повседневного аксессуара и современные цифровые технологии. Внешне модель выглядит как обычные солнцезащитные очки, но внутри скрывает камеру, аудиосистему, AI-функции и беспроводные интерфейсы для съёмки, общения и управления контентом без смартфона.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ray-Ban
Цвет
черный, голубой
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
голубой
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
52
Текстура
глянцевая
Развернуть
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
1440x1920
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
4
Время работы с зарядным чехлом, ч
32
Время зарядки аккумулятора, мин
0
Время зарядки чехла, ч
0
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Ray-Ban Skyler — умные AR-очки в культовом классическом дизайне, сочетающие стиль повседневного аксессуара и современные цифровые технологии. Внешне модель выглядит как обычные солнцезащитные очки, но внутри скрывает камеру, аудиосистему, AI-функции и беспроводные интерфейсы для съёмки, общения и управления контентом без смартфона.
Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shine Black/Transitions Cerulean Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 54990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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