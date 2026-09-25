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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16&quot; IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748804
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)

Ноутбук Lenovo в стильном синем корпусе сочетает практичность и производительность для повседневных задач. Экран диагональю 16 дюймов обеспечивает комфортное рабочее пространство, а SSD объёмом 512 ГБ — быстрый доступ к файлам и достаточно места для документов, приложений и медиаконтента. В основе ноутбука — процессор Intel с 8 ядрами, способный уверенно справляться с многозадачностью. Встроенная видеокарта подходит для повседневной работы и просмотра контента, а видеоинтерфейс HDMI позволяет подключить внешний экран. Корпус выполнен из пластика и алюминия, сочетая лёгкость и выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo в стильном синем корпусе сочетает практичность и производительность для повседневных задач. Экран диагональю 16 дюймов обеспечивает комфортное рабочее пространство, а SSD объёмом 512 ГБ — быстрый доступ к файлам и достаточно места для документов, приложений и медиаконтента. В основе ноутбука — процессор Intel с 8 ядрами, способный уверенно справляться с многозадачностью. Встроенная видеокарта подходит для повседневной работы и просмотра контента, а видеоинтерфейс HDMI позволяет подключить внешний экран. Корпус выполнен из пластика и алюминия, сочетая лёгкость и выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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