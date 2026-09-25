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Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS

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Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 1
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 2
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 3
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 4
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 5
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 6
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 7
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 8
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 9
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 10
Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 1
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 2
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 3
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 4
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 5
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 6
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 7
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 8
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 9
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 10
  • Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748802
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS

Ноутбук Asus V16 V3607VM-RP090 подходит пользователям, которым требуется мощное устройство для работы с графикой, играми и мультимедийными задачами. Он оснащён современным процессором и видеокартой, что помогает запускать ресурсоёмкие приложения. Объём оперативной памяти и быстрый твердотельный накопитель улучшают отзывчивость системы.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus V16 V3607VM-RP090 подходит пользователям, которым требуется мощное устройство для работы с графикой, играми и мультимедийными задачами. Он оснащён современным процессором и видеокартой, что помогает запускать ресурсоёмкие приложения. Объём оперативной памяти и быстрый твердотельный накопитель улучшают отзывчивость системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5060 8Gb 16 WUXGA IPS 63Вт*ч Win11Pro Черный V3607VM-RP090 90NB16K1-M006T0-WIN ASUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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