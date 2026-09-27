Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)
Ноутбук Apple с 13,6-дюймовым экраном сочетает компактный формат и продуманное оснащение для работы, учёбы и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид, а компактная диагональ помогает экономить место на столе и удобно брать ноутбук с собой. Процессор Apple M5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами одновременно. SSD на 512 Гб подходит для хранения документов, приложений и других необходимых файлов. Операционная система Mac OS создаёт цельную программную среду, а подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при недостаточном освещении. Для защиты доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v6.0 — удобно для использования совместимых устройств.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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