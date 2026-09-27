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Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air 13&quot; M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 090 руб. 
Начислим 2354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)
147 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
Apple M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)

Ноутбук Apple с 13,6-дюймовым экраном сочетает компактный формат и продуманное оснащение для работы, учёбы и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид, а компактная диагональ помогает экономить место на столе и удобно брать ноутбук с собой. Процессор Apple M5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами одновременно. SSD на 512 Гб подходит для хранения документов, приложений и других необходимых файлов. Операционная система Mac OS создаёт цельную программную среду, а подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при недостаточном освещении. Для защиты доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v6.0 — удобно для использования совместимых устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
Apple M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Ноутбук Apple с 13,6-дюймовым экраном сочетает компактный формат и продуманное оснащение для работы, учёбы и повседневных задач. Алюминиевый корпус придаёт модели сдержанный современный вид, а компактная диагональ помогает экономить место на столе и удобно брать ноутбук с собой. Процессор Apple M5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с несколькими задачами одновременно. SSD на 512 Гб подходит для хранения документов, приложений и других необходимых файлов. Операционная система Mac OS создаёт цельную программную среду, а подсветка клавиатуры делает набор текста комфортнее при недостаточном освещении. Для защиты доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Беспроводное подключение поддерживает Bluetooth v6.0 — удобно для использования совместимых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver EN (MDH74LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 147090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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