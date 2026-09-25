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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6" FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6" FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 2
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6&quot; FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748797
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
47 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6" FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black

Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение удобно для документов, браузера и просмотра контента, а SSD на 512 ГБ обеспечивает вместительное хранилище для файлов и приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Встроенная видеокарта отвечает за обработку графики без использования отдельного видеочипа, сохраняя практичный формат ноутбука. Для подключения совместимых устройств предусмотрен 1 порт USB Type-C. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС. Lenovo с диагональю 15,6 дюйма сочетает большой рабочий экран, быструю память DDR5 и ёмкий SSD в универсальном ноутбуке на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6" FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
47 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920?1080 подходит для работы, учёбы и повседневных задач. Чёткое Full HD-изображение удобно для документов, браузера и просмотра контента, а SSD на 512 ГБ обеспечивает вместительное хранилище для файлов и приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Встроенная видеокарта отвечает за обработку графики без использования отдельного видеочипа, сохраняя практичный формат ноутбука. Для подключения совместимых устройств предусмотрен 1 порт USB Type-C. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС. Lenovo с диагональю 15,6 дюйма сочетает большой рабочий экран, быструю память DDR5 и ёмкий SSD в универсальном ноутбуке на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW00GTFW 15.6" FHD IPS 5 220U/16GB/SSD512GB Business Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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