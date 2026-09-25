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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black

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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6&quot; FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748793
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black

Черный ноутбук Lenovo V15 G4 AMN оснащен 4-ядерным процессором AMD Ryzen 3 7320U и 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для бесперебойного воспроизведения офисных программ, учебы, просмотра фильмов и других развлечений в сети. Экран диагональю 15.6" гарантирует детализацию изображения в максимальном разрешении 1920x1080. Матовое покрытие защищает от бликов, а также обеспечивает точную цветопередачу. Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет клавиатуру с русской и английской раскладкой, а также отдельным цифровым блоком. Также модель оснащена микрофоном, динамиками и веб-камерой на 1 Мп. Благодаря ним можно записывать себя на видео, а также совершать аудио- и видеозвонки в социальных сетях. Для подключения техники предусмотрены разъемы USB Type-A, USB Type-C, HDMI и 3.5 мм jack. К ноутбуку можно подсоединить одновременно до двух мониторов. Общий объем твердотельных накопителей для хранения данных составляет 256 ГБ.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
38 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Черный ноутбук Lenovo V15 G4 AMN оснащен 4-ядерным процессором AMD Ryzen 3 7320U и 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для бесперебойного воспроизведения офисных программ, учебы, просмотра фильмов и других развлечений в сети. Экран диагональю 15.6" гарантирует детализацию изображения в максимальном разрешении 1920x1080. Матовое покрытие защищает от бликов, а также обеспечивает точную цветопередачу. Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет клавиатуру с русской и английской раскладкой, а также отдельным цифровым блоком. Также модель оснащена микрофоном, динамиками и веб-камерой на 1 Мп. Благодаря ним можно записывать себя на видео, а также совершать аудио- и видеозвонки в социальных сетях. Для подключения техники предусмотрены разъемы USB Type-A, USB Type-C, HDMI и 3.5 мм jack. К ноутбуку можно подсоединить одновременно до двух мониторов. Общий объем твердотельных накопителей для хранения данных составляет 256 ГБ.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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