Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN 82YU0172RU 15.6" FHD Ryzen 5 7520U 16GB/SSD512GB AMD Radeon Business Black
Черный ноутбук Lenovo V15 G4 AMN оснащен 4-ядерным процессором AMD Ryzen 3 7320U и 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для бесперебойного воспроизведения офисных программ, учебы, просмотра фильмов и других развлечений в сети. Экран диагональю 15.6" гарантирует детализацию изображения в максимальном разрешении 1920x1080. Матовое покрытие защищает от бликов, а также обеспечивает точную цветопередачу. Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет клавиатуру с русской и английской раскладкой, а также отдельным цифровым блоком. Также модель оснащена микрофоном, динамиками и веб-камерой на 1 Мп. Благодаря ним можно записывать себя на видео, а также совершать аудио- и видеозвонки в социальных сетях. Для подключения техники предусмотрены разъемы USB Type-A, USB Type-C, HDMI и 3.5 мм jack. К ноутбуку можно подсоединить одновременно до двух мониторов. Общий объем твердотельных накопителей для хранения данных составляет 256 ГБ.
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