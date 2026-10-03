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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16" IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16" IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 4
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16&quot; IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748792
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
86 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16" IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black

Ноутбук ThinkPad T16 Gen 4 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему с помощью дополнительного сканера отпечатков пальцев и распознавание лиц с помощью дополнительной инфракрасной (ИК) камеры. Сделайте свое присутствие заметным на каждой встрече с замечательной 5-мегапиксельной камерой — либо sRBG, либо опциональной инфракрасной. Наслаждайтесь улучшениями камеры Lenovo View на основе искусственного интеллекта, чтобы оставаться сосредоточенным во время речи, размывать фон, устанавливать аватар и многое другое. Аудиосистема включает в себя микрофоны с шумоподавлением и звук, дополнительно улучшенный Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16" IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
86 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ThinkPad T16 Gen 4 — это компьютер с искусственным интеллектом, который позволяет выполнять ряд высокопроизводительных задач, чтобы вы могли двигаться в течение рабочего дня. Наслаждайтесь улучшенными инструментами для видеоконференций и совместной работы, надежной безопасностью, автоматизацией документов, включая сканирование, резюмирование, управление электронной почтой и планирование. Кроме того, благодаря быстрому времени отклика он идеально подходит для многозадачности. Процессоры Intel Core Ultra обеспечивают мощность, необходимую для повышения производительности и упрощающую многозадачность. Если вам нужна многоуровневая защита, решения безопасности ThinkShield помогут вам. Модуль Discrete Trusted Platform Module шифрует критически важные данные. Биометрия обеспечивает безопасный вход в систему с помощью дополнительного сканера отпечатков пальцев и распознавание лиц с помощью дополнительной инфракрасной (ИК) камеры. Сделайте свое присутствие заметным на каждой встрече с замечательной 5-мегапиксельной камерой — либо sRBG, либо опциональной инфракрасной. Наслаждайтесь улучшениями камеры Lenovo View на основе искусственного интеллекта, чтобы оставаться сосредоточенным во время речи, размывать фон, устанавливать аватар и многое другое. Аудиосистема включает в себя микрофоны с шумоподавлением и звук, дополнительно улучшенный Dolby Atmos.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 21QE0064FW 16" IPS Ultra 7 255U 32GB/SSD1TB Intel Graphics Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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