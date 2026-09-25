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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 2
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 7
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 3
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14&quot; IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748786
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black

Ноутбук Lenovo в компактном 14-дюймовом формате сочетает высокую производительность и удобство для повседневных задач. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и больше рабочего пространства по высоте, чем стандартный Full HD. За быструю работу приложений отвечает 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x, а SSD-накопитель объёмом 1024 Гб обеспечивает вместительное хранилище и оперативный доступ к данным. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для работы, учёбы и мультимедийных задач без необходимости в отдельной графике. Сканер отпечатка пальца добавляет удобство при входе в систему. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo в компактном 14-дюймовом формате сочетает высокую производительность и удобство для повседневных задач. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и больше рабочего пространства по высоте, чем стандартный Full HD. За быструю работу приложений отвечает 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x, а SSD-накопитель объёмом 1024 Гб обеспечивает вместительное хранилище и оперативный доступ к данным. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для работы, учёбы и мультимедийных задач без необходимости в отдельной графике. Сканер отпечатка пальца добавляет удобство при входе в систему. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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