Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00A8FW 14" IPS Ultra 7 258V 32GB/SSD1TB Intel Arc Black
Ноутбук Lenovo в компактном 14-дюймовом формате сочетает высокую производительность и удобство для повседневных задач. IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение и больше рабочего пространства по высоте, чем стандартный Full HD. За быструю работу приложений отвечает 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x, а SSD-накопитель объёмом 1024 Гб обеспечивает вместительное хранилище и оперативный доступ к данным. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для работы, учёбы и мультимедийных задач без необходимости в отдельной графике. Сканер отпечатка пальца добавляет удобство при входе в систему. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.
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