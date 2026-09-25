Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16&quot; IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748783
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey

Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 создаёт удобное рабочее пространство для повседневных задач. Быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов, приложений и документов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Производительный процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет быстрый способ доступа. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 создаёт удобное рабочее пространство для повседневных задач. Быстрый SSD на 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов, приложений и документов, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Производительный процессор Intel дополняет сбалансированную конфигурацию ноутбука. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет быстрый способ доступа. Модель поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное обеспечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD512GB Intel UHD Arctic Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...