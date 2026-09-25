Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL в прочном алюминиевом корпусе удобно брать с собой на встречи и в командировки. Это производительная модель для тех, кто работает с большими объёмами данных, программированием или часто участвует в видеозвонках.
Большой 16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делают работу с документами и таблицами комфортной в течение всего дня. Подсветка клавиш помогает печатать при слабом освещении.
ThinkBook 16 G8 IAL часто выбирают для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к сети.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. Этой мощности хватает для работы в множестве программ одновременно без замедлений. Быстрый SSD диск на 1 ТБ загружает систему за секунды и предлагает много места для хранения проектов.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть порты USB 3.0, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и видеовыход HDMI. Для стабильного интернета в офисе предусмотрен разъём RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук подойдёт программистам, аналитикам, менеджерам и студентам. На нём удобно работать с кодом, большими таблицами Excel и готовить презентации. Это хороший выбор для работы как в офисе, так и вне его.
Процессор Intel Core Ultra 7 для сложных вычислений.
32 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 1 ТБ для хранения данных.
16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти хорошо подходят для компиляции кода и работы в нескольких средах разработки.
Можно ли подключить два внешних монитора?
Да, можно подключить мониторы через порты HDMI и Thunderbolt для создания многозадачного рабочего места.
Удобна ли клавиатура для работы с цифрами?
Да, у ноутбука полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, что делает ввод данных в таблицы и документы комфортным.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для закупки в офис?
Да, это популярная модель для корпоративного сегмента. Сканер отпечатков пальцев повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильного подключения в офисе.
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Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL в прочном алюминиевом корпусе удобно брать с собой на встречи и в командировки. Это производительная модель для тех, кто работает с большими объёмами данных, программированием или часто участвует в видеозвонках.
Большой 16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делают работу с документами и таблицами комфортной в течение всего дня. Подсветка клавиш помогает печатать при слабом освещении.
ThinkBook 16 G8 IAL часто выбирают для оснащения рабочих мест. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные, а порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к сети.
Производительность
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти. Этой мощности хватает для работы в множестве программ одновременно без замедлений. Быстрый SSD диск на 1 ТБ загружает систему за секунды и предлагает много места для хранения проектов.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть порты USB 3.0, USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и видеовыход HDMI. Для стабильного интернета в офисе предусмотрен разъём RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук подойдёт программистам, аналитикам, менеджерам и студентам. На нём удобно работать с кодом, большими таблицами Excel и готовить презентации. Это хороший выбор для работы как в офисе, так и вне его.
Процессор Intel Core Ultra 7 для сложных вычислений.
32 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 1 ТБ для хранения данных.
16-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти хорошо подходят для компиляции кода и работы в нескольких средах разработки.
Можно ли подключить два внешних монитора?
Да, можно подключить мониторы через порты HDMI и Thunderbolt для создания многозадачного рабочего места.
Удобна ли клавиатура для работы с цифрами?
Да, у ноутбука полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, что делает ввод данных в таблицы и документы комфортным.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для закупки в офис?
Да, это популярная модель для корпоративного сегмента. Сканер отпечатков пальцев повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильного подключения в офисе.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK0088FW 16" IPS Ultra 7 255H 32GB/SSD1TB Intel Arc Arctic Grey