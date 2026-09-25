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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 2
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 6
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748781
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Благодаря SSD диску на 512 ГБ система и программы на Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL запускаются быстро. Этот ноутбук подходит для работы в офисе, учебы и деловых поездок. Он сочетает производительность и удобство в пластиковом корпусе.
С 16 ГБ оперативной памяти можно комфортно работать в браузере с десятками вкладок, редактировать документы, готовить презентации и участвовать в видеоконференциях. Процессор Intel Core Ultra 5 справляется с несколькими задачами одновременно без замедлений.
Модель ThinkBook 16 G8 IAL удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход в систему и помогает защитить рабочие данные. Порт RJ-45 используется для подключения стабильного проводного интернета на рабочем месте.
Производительность
В ноутбуке установлен 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 225U. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы с таблицами, документами и специализированными программами. SSD диск объемом 512 ГБ ускоряет загрузку системы и открытие файлов.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением WUXGA (1920x1200). Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства, что удобно при работе с кодом, текстами и длинными веб-страницами. IPS-матрица передает цвета точно и имеет широкие углы обзора.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0 и два USB Type-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt. С помощью HDMI можно вывести изображение на внешний монитор или проектор. Для стабильного подключения к сети в офисе предусмотрен разъем RJ-45.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук выбирают для офисной работы, программирования и учебы. Он хорошо подходит для тех, кто работает с большими таблицами Excel, готовит презентации и часто общается по видеосвязи. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для ввода данных.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами для многозадачной работы.
16 ГБ оперативной памяти для браузера с десятками вкладок и нескольких программ.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенного запуска системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 с соотношением сторон 16:10.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком для удобной работы.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы с документами и таблицами?
Да, 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти делают работу с документами и большими таблицами комфортной.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL внешний монитор?
Да, для подключения внешнего монитора, телевизора или проектора можно использовать порт HDMI или один из портов USB Type-C с поддержкой Thunderbolt.
Есть ли у этой модели подсветка клавиатуры?
Да, у клавиатуры есть подсветка, с ней комфортно работать при слабом освещении. Также есть отдельный цифровой блок для быстрого ввода чисел.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, эта модель часто используется для корпоративных закупок. Наличие сканера отпечатков пальцев и порта RJ-45 для проводного интернета соответствует требованиям к офисным рабочим местам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Благодаря SSD диску на 512 ГБ система и программы на Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL запускаются быстро. Этот ноутбук подходит для работы в офисе, учебы и деловых поездок. Он сочетает производительность и удобство в пластиковом корпусе.
С 16 ГБ оперативной памяти можно комфортно работать в браузере с десятками вкладок, редактировать документы, готовить презентации и участвовать в видеоконференциях. Процессор Intel Core Ultra 5 справляется с несколькими задачами одновременно без замедлений.
Модель ThinkBook 16 G8 IAL удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход в систему и помогает защитить рабочие данные. Порт RJ-45 используется для подключения стабильного проводного интернета на рабочем месте.
Производительность
В ноутбуке установлен 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 225U. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы с таблицами, документами и специализированными программами. SSD диск объемом 512 ГБ ускоряет загрузку системы и открытие файлов.
Экран
Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением WUXGA (1920x1200). Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства, что удобно при работе с кодом, текстами и длинными веб-страницами. IPS-матрица передает цвета точно и имеет широкие углы обзора.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0 и два USB Type-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt. С помощью HDMI можно вывести изображение на внешний монитор или проектор. Для стабильного подключения к сети в офисе предусмотрен разъем RJ-45.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Этот ноутбук выбирают для офисной работы, программирования и учебы. Он хорошо подходит для тех, кто работает с большими таблицами Excel, готовит презентации и часто общается по видеосвязи. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для ввода данных.
Процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами для многозадачной работы.
16 ГБ оперативной памяти для браузера с десятками вкладок и нескольких программ.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенного запуска системы.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 с соотношением сторон 16:10.
Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком для удобной работы.
Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы с документами и таблицами?
Да, 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти делают работу с документами и большими таблицами комфортной.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL внешний монитор?
Да, для подключения внешнего монитора, телевизора или проектора можно использовать порт HDMI или один из портов USB Type-C с поддержкой Thunderbolt.
Есть ли у этой модели подсветка клавиатуры?
Да, у клавиатуры есть подсветка, с ней комфортно работать при слабом освещении. Также есть отдельный цифровой блок для быстрого ввода чисел.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, эта модель часто используется для корпоративных закупок. Наличие сканера отпечатков пальцев и порта RJ-45 для проводного интернета соответствует требованиям к офисным рабочим местам.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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