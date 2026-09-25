Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007VFW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы

Благодаря SSD диску на 512 ГБ система и программы на Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL запускаются быстро. Этот ноутбук подходит для работы в офисе, учебы и деловых поездок. Он сочетает производительность и удобство в пластиковом корпусе.

С 16 ГБ оперативной памяти можно комфортно работать в браузере с десятками вкладок, редактировать документы, готовить презентации и участвовать в видеоконференциях. Процессор Intel Core Ultra 5 справляется с несколькими задачами одновременно без замедлений.

Модель ThinkBook 16 G8 IAL удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход в систему и помогает защитить рабочие данные. Порт RJ-45 используется для подключения стабильного проводного интернета на рабочем месте.

Производительность

В ноутбуке установлен 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 225U. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы с таблицами, документами и специализированными программами. SSD диск объемом 512 ГБ ускоряет загрузку системы и открытие файлов.

Экран

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением WUXGA (1920x1200). Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства, что удобно при работе с кодом, текстами и длинными веб-страницами. IPS-матрица передает цвета точно и имеет широкие углы обзора.

Порты и разъёмы

Для подключения периферии есть два порта USB 3.0 и два USB Type-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt. С помощью HDMI можно вывести изображение на внешний монитор или проектор. Для стабильного подключения к сети в офисе предусмотрен разъем RJ-45.

Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL

Этот ноутбук выбирают для офисной работы, программирования и учебы. Он хорошо подходит для тех, кто работает с большими таблицами Excel, готовит презентации и часто общается по видеосвязи. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для ввода данных.

Процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами для многозадачной работы.

16 ГБ оперативной памяти для браузера с десятками вкладок и нескольких программ.

Быстрый SSD диск на 512 ГБ для мгновенного запуска системы.

16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 с соотношением сторон 16:10.

Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком для удобной работы.

Сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы с документами и таблицами?

Да, 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, процессор Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти делают работу с документами и большими таблицами комфортной.

Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL внешний монитор?

Да, для подключения внешнего монитора, телевизора или проектора можно использовать порт HDMI или один из портов USB Type-C с поддержкой Thunderbolt.

Есть ли у этой модели подсветка клавиатуры?

Да, у клавиатуры есть подсветка, с ней комфортно работать при слабом освещении. Также есть отдельный цифровой блок для быстрого ввода чисел.

Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?

Да, эта модель часто используется для корпоративных закупок. Наличие сканера отпечатков пальцев и порта RJ-45 для проводного интернета соответствует требованиям к офисным рабочим местам.

