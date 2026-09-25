Ноутбук Asus G614FH-RV057W 16" FHD+ IPS Ryzen 9 9955HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0L07-M00270)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748775
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus G614FH-RV057W 16" FHD+ IPS Ryzen 9 9955HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0L07-M00270)
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном сочетает просторную рабочую область, чёткое разрешение 1920?1200 и частоту обновления 165 Гц. Изображение выглядит плавно, а увеличенная высота экрана удобна для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 9 с 16 ядрами — серьёзная основа для требовательных задач и многозадачности. Оперативная память 16 ГБ стандарта DDR5 помогает уверенно работать сразу с несколькими приложениями. Windows 11 Home обеспечивает привычную программную среду для повседневного использования.
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном сочетает просторную рабочую область, чёткое разрешение 1920?1200 и частоту обновления 165 Гц. Изображение выглядит плавно, а увеличенная высота экрана удобна для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 9 с 16 ядрами — серьёзная основа для требовательных задач и многозадачности. Оперативная память 16 ГБ стандарта DDR5 помогает уверенно работать сразу с несколькими приложениями. Windows 11 Home обеспечивает привычную программную среду для повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Asus G614FH-RV057W 16" FHD+ IPS Ryzen 9 9955HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0L07-M00270) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus G614FH-RV057W 16" FHD+ IPS Ryzen 9 9955HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Eclipse Gray (90NR0L07-M00270)