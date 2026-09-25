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Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0)

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Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 1
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 2
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 3
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 4
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 5
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 6
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 7
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 8
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 9
Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 1
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 2
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 3
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 4
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 5
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 6
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 7
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 8
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 9
  • Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14&quot; 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748774
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0)

Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает компактный формат и высокую производительность. Диагональ экрана 14 дюймов удобна для работы и учёбы, а разрешение 2880?1800 обеспечивает детализированное изображение. OLED-матрица и частота обновления 120 Гц делают просмотр контента и работу с интерфейсом особенно комфортными. За быстродействие отвечает процессор Intel Core Ultra 9, а 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x позволяют уверенно справляться с требовательными задачами и многозадачностью. Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для работы, общения и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в серебристом корпусе сочетает компактный формат и высокую производительность. Диагональ экрана 14 дюймов удобна для работы и учёбы, а разрешение 2880?1800 обеспечивает детализированное изображение. OLED-матрица и частота обновления 120 Гц делают просмотр контента и работу с интерфейсом особенно комфортными. За быстродействие отвечает процессор Intel Core Ultra 9, а 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x позволяют уверенно справляться с требовательными задачами и многозадачностью. Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для работы, общения и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus UX3405CA-ST799W 14" 3K/OLED Ultra 9 285H 32GB/SSD1TB Intel Arc Win11Home Foggy Silver (90NB14W2-M02FV0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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