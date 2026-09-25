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Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16" IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16" IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10)

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Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 1
Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 2
Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 3
Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 4
Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 5
Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 1
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 2
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 3
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 4
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 5
  • Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16&quot; IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748772
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
5.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 90
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16" IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10)

Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение, а частота обновления 165 Гц делает смену кадров заметно более плавной — особенно при просмотре динамичного контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 9 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Такой набор уверенно подходит для многозадачности и требовательных повседневных сценариев. Установленная Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для работы и запуска приложений. Модель Asus произведена в Китае.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16" IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
5.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 90
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение, а частота обновления 165 Гц делает смену кадров заметно более плавной — особенно при просмотре динамичного контента. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 9 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Такой набор уверенно подходит для многозадачности и требовательных повседневных сценариев. Установленная Windows 11 Home обеспечивает привычную среду для работы и запуска приложений. Модель Asus произведена в Китае.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FA608PM-RV040W 16" IPS Ryzen 9 8940HX 16GB/SSD512GB RTX 5060 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0MC1-M00A10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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