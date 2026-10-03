Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16" FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16" FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 1
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 2
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 3
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 4
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 5
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 6
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 7
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 8
Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 1
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 2
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 3
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 4
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 5
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 6
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 7
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 8
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16&quot; FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16" FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10)

Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для комфортной работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а частота обновления 144 Гц делает изображение плавным и особенно приятным при прокрутке и отображении динамичных сцен. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — сбалансированная конфигурация для повседневных задач и многозадачности. Предустановленная Windows 11 Home помогает сразу приступить к работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16" FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 16-дюймовым IPS-экраном создан для комфортной работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а частота обновления 144 Гц делает изображение плавным и особенно приятным при прокрутке и отображении динамичных сцен. За производительность отвечает процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — сбалансированная конфигурация для повседневных задач и многозадачности. Предустановленная Windows 11 Home помогает сразу приступить к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FX608JHI-TU318W 16" FHD+ IPS i5 14450HX 16GB/SSD1TB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...