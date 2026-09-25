Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus M1807HA-S8092 18" IPS Ryzen 7 260 32GB/SSD1TB Quiet Blue (90NB15P1-M00640)
ASUS Vivobook 18 — ваш идеальный инструмент для лёгкого решения любых задач. Он оснащён мощным процессором AMD Ryzen 7 260 и сверхбыстрым модулем Wi-Fi 6. 32 ГБ оперативной памяти и ёмкий SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечат вам молниеносную производительность и достаточно места для хранения всего необходимого. Ощутите значительный прирост производительности благодаря увеличенной мощности процессора, которая теперь составляет до 35 Вт. Усовершенствованная технология тепловых трубок и более высокий вентилятор улучшают воздушный поток, обеспечивая более низкую температуру и более стабильную работу при высоких нагрузках. ASUS Vivobook 18 оснащён потрясающим дисплеем с соотношением сторон 16:10, который стал ещё шире и ярче благодаря разрешению FHD IPS с частотой обновления 144 Гц и впечатляющему соотношению экрана к корпусу — 90%. Наслаждайтесь широким и ярким изображением в этом элегантном и лёгком ноутбуке. Благодаря широкому выбору портов ввода/вывода ASUS Vivobook 18 станет вашим незаменимым помощником в работе. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой быстрой зарядки, портом HDMI и комбинированным аудиоразъемом. А благодаря встроенному Wi-Fi 6 вы сможете наслаждаться безупречным взаимодействием с облачными технологиями на базе искусственного интеллекта. Asus Vivobook 18 весом всего 2,6 кг и толщиной всего 1,86 см идеально сочетает в себе эффективность, производительность и портативность. Элегантный корпус Quiet Blue обеспечивает спокойную и комфортную работу в элегантном и лёгком корпусе.
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