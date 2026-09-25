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Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20)

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Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 1
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 2
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 3
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 4
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 5
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 6
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 7
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 8
Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 1
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 2
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 3
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 4
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 5
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 6
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 7
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 8
  • Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16&quot; FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748767
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20)

Ноутбук Asus сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и производительную начинку для комфортной работы с требовательными графическими задачами. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу, а SSD на 512 ГБ даёт достаточно пространства для программ и файлов. За обработку графики отвечает nVidia GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти — хороший ресурс для задач, где важна высокая графическая производительность. Три порта USB 3.0 делают подключение периферии удобным, а Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Тайвань
Описание
Ноутбук Asus сочетает большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и производительную начинку для комфортной работы с требовательными графическими задачами. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу, а SSD на 512 ГБ даёт достаточно пространства для программ и файлов. За обработку графики отвечает nVidia GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти — хороший ресурс для задач, где важна высокая графическая производительность. Три порта USB 3.0 делают подключение периферии удобным, а Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FX608JHI-TU272W 16" FHD+ IPS i7 14650HX 16GB SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NA1-M00N20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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