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Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60)

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Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 1
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 2
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 3
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 4
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 5
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 6
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 7
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 8
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 9
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 10
Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 1
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 2
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 3
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 4
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 5
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 6
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 7
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 8
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 9
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 10
  • Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16&quot; 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 860 руб. 
Начислим 2398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60)
149 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60)

Ноутбук Asus в чёрном корпусе сочетает производительность и комфортный формат для работы, учёбы и развлечений. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает просторную рабочую область и чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает отображение динамичных сцен особенно плавным. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация удобна для многозадачности и требовательных повседневных задач. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе. Ноутбук Asus произведён в Китае.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в чёрном корпусе сочетает производительность и комфортный формат для работы, учёбы и развлечений. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 обеспечивает просторную рабочую область и чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает отображение динамичных сцен особенно плавным. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i7 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация удобна для многозадачности и требовательных повседневных задач. Предустановленная Windows 11 Home позволяет сразу приступить к работе. Ноутбук Asus произведён в Китае.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus V3607VP-TK090W 16" 7 240H 16GB/SSD512GB RTX 5070 8GB Win11Home Matte Black (90NB16R1-M00A60) - данный товар вы можете купить по цене 149860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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