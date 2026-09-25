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Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)

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Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 1
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 2
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 3
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 4
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 5
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 6
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 7
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 8
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 9
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 10
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 11
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 12
Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 1
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 2
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 3
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 4
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 5
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 6
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 7
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 8
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 9
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 10
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 11
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 12
  • Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18&quot; IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748765
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)

Ноутбук Asus в сером корпусе сочетает большой 18-дюймовый экран и производительную начинку для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а IPS-матрица делает изображение чётким и приятным для повседневного использования. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности при просмотре динамичного контента. За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 7 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой набор подходит для многозадачности и работы с требовательными приложениями. Windows 11 Home обеспечивает привычную программную среду для ежедневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus в сером корпусе сочетает большой 18-дюймовый экран и производительную начинку для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а IPS-матрица делает изображение чётким и приятным для повседневного использования. Частота обновления 144 Гц добавляет плавности при просмотре динамичного контента. За быстродействие отвечает процессор AMD Ryzen 7 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой набор подходит для многозадачности и работы с требовательными приложениями. Windows 11 Home обеспечивает привычную программную среду для ежедневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus FA808UH-S8101W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0NM1-M005N0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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