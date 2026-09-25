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Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748760
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)

Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)
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Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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