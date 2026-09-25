Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748760
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)
Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 139 780 руб.34945 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 520 руб.35630 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 145 810 руб.36453 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 146 690 руб.36673 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 090 руб.36773 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver E...
-
В наличииЦена 149 060 руб.37265 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 660 руб.37665 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 150 660 руб.37665 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 153 270 руб.38318 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 16S ANV16-I31-76Z5 Core 7 240H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 154 770 руб.38693 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SS...
-
В наличииЦена 155 250 руб.38813 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1...
-
В наличииЦена 155 250 руб.38813 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
Бренд
Asus
Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus FA608UHI-TU141W 16" FHD+ IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB RTX 5050 8GB Win11Home Jaeger Gray (90NR0KS1-M00K10)