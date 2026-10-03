Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 900 руб.
В наличии
Код товара: 748758
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)
Ноутбук Asus в чёрном корпусе сочетает компактный формат и выразительные характеристики для комфортной работы и повседневных задач. Диагональ 14 дюймов удобна для мобильного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение с дополнительным вертикальным пространством. OLED-экран с частотой обновления 60 Гц делает картинку насыщенной и приятной для просмотра. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, а 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home дополняет ноутбук привычной и удобной программной средой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus в чёрном корпусе сочетает компактный формат и выразительные характеристики для комфортной работы и повседневных задач. Диагональ 14 дюймов удобна для мобильного использования, а разрешение 1920?1200 обеспечивает детализированное изображение с дополнительным вертикальным пространством. OLED-экран с частотой обновления 60 Гц делает картинку насыщенной и приятной для просмотра. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen AI 7, а 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x помогают уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home дополняет ноутбук привычной и удобной программной средой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen AI 7, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0) - стоимость товара 116900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Jade Black (90NB17R1-M00KN0)