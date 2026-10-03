Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)
**Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1017 — стиль и производительность в большом формате!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook 17 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Большой и качественный экран:** диагональ 17,3 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей, матрица IPS и матовое покрытие — комфортное viewing experience даже при ярком освещении. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами приятной и удобной. * **Стильный дизайн:** спокойный синий цвет корпуса (Quiet Blue) подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * вес всего 2,1 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу; * энергоёмкий аккумулятор (50 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ASUS Vivobook 17 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1704VA-AU1017 17.3" FHD IPS 5 120U 16GB/512GB Quiet Blue (90NB13X2-M00J00)