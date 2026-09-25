Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)
Ноутбук Asus в стильном синем корпусе сочетает универсальный формат и производительную конфигурацию для повседневных задач, работы и учёбы. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Частота обновления 60 Гц подходит для стабильной работы с документами, веб-страницами и мультимедиа. За быстродействие отвечает процессор Intel Core i5 в связке с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — такой объём позволяет удобно работать с несколькими задачами одновременно. Windows 11 Home обеспечивает знакомую и понятную среду для ежедневного использования. Asus — практичный ноутбук с выразительным синим цветом и сбалансированными характеристиками для дома, офиса и учёбы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504MA-BQ774W 15.6" FHD IPS 5 315 16GB/SSD512GB Win11Home Quiet Blue (90NB17I1-M01M10)